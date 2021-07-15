河靜鋼考量疫情因素 9月份盤價延到下週開盤 09:492021/07/15 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原訂15日開盤的越南河靜鋼表示，因考量疫情等因素，將順延到下週一(19日)或下週二(20日)開出9月份內銷盤價。 阿緯順利打完2劑AZ疫苗 網友坦言不敢打他貼心回應 守護疫情第一線 高雄全體總動員 #下週 #河靜鋼 #考量 #疫情 #延到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》疫情帶動電信OTT業務 數據會說話 09:282021/07/15 財經 台中停辦教師甄選 彰化持續未開缺 04:102021/07/15 地方新聞 北市紓困再升級 議員質疑成效差 04:102021/07/15 地方新聞 工商社論》景氣燈號鈍化，宜提前進行改版 04:102021/07/15 財經要聞 盧市長我不會上網預約疫苗登記怎麼辦？ 中市廣設169個預約櫃台提供服務 08:222021/07/15 生活 社評／抓住和平的最後機會 04:102021/07/15 焦點新聞 互助抗疫「高雄好家載」溫情開跑 07:002021/07/15 生活 中信金防疫險 照顧6萬員工家屬 04:102021/07/15 財經焦點 穩定鋼價 中鋼、河靜鋼 15日擬開平盤 04:102021/07/15 財經要聞 李炳輝迎微解封開心上工 04:102021/07/15 娛樂新聞 梅克爾畢旅訪美 化解歧見 04:102021/07/15 話題觀察 財經熱門新聞 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 敦泰IDC傳漲逾一成 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》陽明殺破182元現增價 一掛券商剉咧等 最慘結果曝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。