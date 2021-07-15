原訂15日開盤的越南河靜鋼表示，因考量疫情等因素，將順延到下週一(19日)或下週二(20日)開出9月份內銷盤價。

阿緯順利打完2劑AZ疫苗 網友坦言不敢打他貼心回應
守護疫情第一線 高雄全體總動員
#下週 #河靜鋼 #考量 #疫情 #延到