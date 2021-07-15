疫情3級警戒未降級，全國廟宇宗教進香、遶境活動尚未解封，但苗栗縣14日有兩家廟宇傳出有進香活動，由新北市某修道院分別到苗栗海線兩家廟宇進香，過程被網友拍攝並PO上臉書，縣府民政處獲知後表示，已明顯違反3級警戒的相關規定，將送相關單位依法開罰。

據了解，新北市1家修道院昨天無視3級警戒尚未降級，宗教祭祀場所全面停止進香團與遶境相關活動的規定，有多人到苗栗縣後龍與通霄兩家廟宇辦理進香活動，過程被民眾拍攝上傳臉書。

影片中相關進香人員雖都有戴口罩，但根據防疫規定，警戒3級期間的進香活動已違反宗教相關的各項防疫措施，依照傳染病防治法第37條第1項第1款，將處以6萬元以上30萬以下罰鍰。

縣府民政處宗教禮俗科長黃誠鶴指出，該影片看起來應該是屬於廟對廟的進香活動，依據內政部公告的3級警戒期間，是禁止任何進香、遶境、普渡的宗教活動，目前只准許少部分的民眾參拜。縣府會到該廟宇了解進香的過程，並把相關的影片與資料移送給權責機關與衛生單位調查後依法開罰。

而網友則紛表示，「這個有誇張了」、「不怕被罰錢嗎？」、「都還沒開放進香，真的亂來」、「罰起來」、「譴責啦」！