大陸全國碳排放權交易市場將於明(16)天在北京、上海、武漢三地同時舉行開市啟動儀式，隨後開始第一批交易。

據陸媒報導，預計大陸全國碳市場初期交易價格約為30元(人民幣，下同)至50元／噸，略高於試點地區的平均水準。

首批納入全國碳排放配額管理的是發電行業，總計2225家發電企業和自備電廠，二氧化碳排放總量約為40億噸／年。這些企業將成為參與全國碳市場交易的主體，其他機構和個人暫不能參與全國碳市場。