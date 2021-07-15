大陸全國碳排放權交易市場 明天三地舉行開市 10:002021/07/15 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸全國碳排放權交易市場將於明(16)天在北京、上海、武漢三地同時舉行開市啟動。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國碳排放權交易市場將於明(16)天在北京、上海、武漢三地同時舉行開市啟動儀式，隨後開始第一批交易。 據陸媒報導，預計大陸全國碳市場初期交易價格約為30元(人民幣，下同)至50元／噸，略高於試點地區的平均水準。 首批納入全國碳排放配額管理的是發電行業，總計2225家發電企業和自備電廠，二氧化碳排放總量約為40億噸／年。這些企業將成為參與全國碳市場交易的主體，其他機構和個人暫不能參與全國碳市場。 陸全國碳排放權交易市場 拍板7月上線交易 權證交易人看過來 證交所2點提醒 #市場 #大陸全國 #全國 #碳排放權交易 #開市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 收購搜狗獲准 騰訊股價吐悶氣 04:102021/07/14 全球財經 資金點火航運股 台股早盤衝萬八關卡 09:192021/07/15 財經 6月年減一成 陸手機出貨連三月下跌 04:102021/07/14 全球財經 台中停辦教師甄選 彰化持續未開缺 04:102021/07/15 地方新聞 守護疫情第一線 高雄全體總動員 08:302021/07/15 生活 房地合一、實價登錄7月上路 專家預估市場兩大變化 16:402021/07/14 房市新訊 東元之爭延燒 小黃控中嘉董座 04:102021/07/15 財經焦點 陸清潔能源裝機量 激增 04:102021/07/15 全球財經 專家研判 初期廣篩太慢 社區黑數匡不住 04:102021/07/15 焦點要聞 大陸碳排放權市場 7月16日上線交易 04:102021/07/15 焦點新聞 《金融》安聯環球擴大對煤炭業、爭議性武器等投資限制 10:022021/07/14 財經 兩岸熱門新聞 史話》蔣抱怨白「不守範圍」──《悲歡離合四十年：北伐.抗戰》（七） - 兩岸史話 - 言論 東京奧會防疫新規 桌球賽禁止這些舉動 中國代表隊頭痛了 - 兩岸 - 旺報 會印度外長 王毅：中印是夥伴不是敵人 - 兩岸 大陸多地下猛藥提升疫苗接種率 拒打者停工停薪 - 兩岸 港大向學生會發最後通牒 七日內遷出大樓 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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