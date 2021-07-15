淡出政壇多年前彰化縣長卓伯源宣布參選國民黨主席，他今天砲轟黨中央，前高雄市長韓國瑜提方艙醫院被質疑、彰化縣衛生局長葉彥伯要求普篩被送政風調查、前衛生署長楊志良主張斬斷社區感染鏈被修理，國民黨中央有聲援他們嗎？他認為，若江啟臣不選總統，當駐美代表很適合，或許可以達到江所說的台美建交目的。

卓伯源上午接受「千秋萬世」廣播專訪表示，台灣面臨內憂外患，內憂是疫情稍不停，民生失去依靠，外患的部分，《經濟學人》稱台灣是最危險的地方，代表區域不穩定，可能發揮軍事衝突，國民黨過去最受人民肯定的是兩岸政策，馬英九任內提出九二共識，因雙方面認同「一個中國、各自表述」，簽訂ECFA獲得經貿利益，「但現在的國民黨看不出來有決心與實際作為」。

卓伯源強調，九二共識的重要歷史定位是創造兩岸和平，「有些人怕被抹紅就不敢提，這是不對的」，主持人王淺秋打岔問「有些人」是誰？卓伯源沒有多說，繼續提到，國民黨應該走正確道路，總理孫中山說要有思想信仰才能產生力量，若對自己的信仰都質疑，怎麼喚起民眾支持信仰。

卓伯源形容，九二共識就像平常喝的白開水，沒味道但對健康有益，唯一可能被抹紅的是，大陸方面對九二共識作最新的解釋，九二共識等同一國兩制等，「對不起，他誤解九二共識，台灣堅持各表，因此他表他的，我們表我們的，台灣人沒有繳稅給大陸，也沒有投票選出對岸領導人；這就是一中求同、同中求異」。

被問到比江啟臣領導更強的地方，卓伯源說，前高雄市長韓國瑜提出方艙醫院被質疑、彰化縣衛生局長葉彥伯要求普篩被送政風調查、前衛生署長楊志良高呼斬斷社區感染鏈被修理，試問當時的黨中央在哪裡，有出面聲援嗎？

卓伯源指出，這讓人覺得國民黨做在野黨跟民進黨不同，民進黨在野會傾巢而出，國民黨的文化應好好改一下，要發揮團結力量，不要跟民進黨拿香膜拜，國民黨在這樣下去，不僅不像在野黨，還往綠色傾斜，永遠沒有起來的日子，反之應走中道路線，也就是「和中、親美、友日」，但現在「和中不見了」。

談到江啟臣，卓伯源表示，他是很有生活品質、氣質很好的人，也是黨內優秀人才，「若江啟臣不選總統，當駐美代表很適合，或許可以達到江所說的台美建交的目的」，他強調，江啟臣絕對是優秀人才，但要放在對的位置，江太辛苦，大家也變得很辛苦。