中高齡者求職不易，疫情衝擊之下更顯辛苦，66歲黃玲惠去年經勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心轉介食品觀光工廠工作，負責導覽服務，但防疫期間遊客驟減，她擔心工作不保，南區銀髮中心致電追蹤時獲知此事，主動代為向雇主溝通，讓她轉至包裝與產線協助。黃玲惠能夠繼續在職場上發揮自我價值，笑稱「疫情期間還有工作維持經濟，覺得感恩、開心！」

黃玲惠過去曾在大學傳授手工藝和文創相關課程，也在台南文創園區兼任過導覽DIY課程老師，後來因身體因素中斷工作，經過治療與休養，去年再度求職，但始終找不到合適的工作，讓她不禁有些洩氣，甚至懷疑自己能力，幸好她從社工口中得知南區銀髮中心提供的服務，於是主動尋求諮詢。

南區銀髮中心輔導員評估她的經歷、專長、需求，推介至一家食品觀光工廠擔任導覽人員，正式上工後，她在門市銷售、導覽服務的表現都讓公司主管滿意，不過今年5月疫情爆發後，她負責的導覽工作量驟減，令她相當不安，擔心工作不保。

南區銀髮中心輔導員線上服務致電關心她的工作現況時，聽聞她的擔憂，除了先安撫她的情緒，也立即以電話及視訊方式和企業主溝通、討論調整工作內容，雇主同意將黃玲惠的工作重心轉移到包裝和產線上協助，她感激地說：「除了有事做，也趁機更明白公司的產品，日後也能幫助我導覽的工作」。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，南區銀髮中心協助銀髮人士重現勞動價值並提升工作表現，疫情期間服務仍未中斷，持續以電話、網路提供諸多服務，歡迎有意願重返職場的銀髮人士，或是有意願聘用銀髮人才的企業多加利用，可致電07-2222778洽詢。