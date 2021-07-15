華府以侵犯新疆地區人權為由對北京祭出新制裁，周三美國參議院通過一項新法案，將全面禁止中國新疆地區的產品進口。美國政府主張，北京當局正在對維吾爾族和其他穆斯林族群進行種族滅絕罪行。

參院通過的《防止強迫維吾爾族勞動法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act ）將創設一個「可反駁的推定」，即假設在新疆製造的商品是利用被強迫的勞動力，因此依據《1930年關稅法》（1930 Tariff Act）予以禁止，除非另獲美國當局認證。

這個參院一致通過的兩黨措施把舉證的責任轉移到進口商身上。如果有合理的強迫勞動證據，現行的法規就會禁止商品進口。

該法案尚需經眾議院表決通過，才能送交拜登總統簽署完成立法，目前還不清楚後續的立法進程。

與民主黨人Jeff Merkley一起提出該法案的共和黨參議員Marco Rubio呼籲眾議院迅速採取行動。Rubio在聲明中表示:「我們不會對中國共產黨正在進行的反人類罪行視而不見，我們不會允許企業從這些可怕的踐踏人權犯行中獲利」。

民主黨參議員Merkley表示，任何美國公司都不應該從這些踐踏人權的罪行中獲利。美國消費者不應該在無意中購買奴工的產品。

民主黨和共和黨的國會助理表示，他們預期這項法案將獲得眾議院大力支持，且眾議院去年幾乎一致通過了一項類似的措施。

該法案涵蓋範圍將超越此前就新疆人權問題已經採取的相關措施，例如現有對新疆番茄、棉花和一些太陽能產品祭出的禁令。

拜登政府已經加大對北京的制裁力道，周二發布公告提升對美國企業的警示，警告其業務若直接或間接與在新疆的侵犯人權和廣大監控網路有關聯，就可能違反美國法律。