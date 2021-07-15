利空消息拖累，周三歐美原油期貨回跌逾2%；據消息人士指出，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，於先前由盟國組成的OPEC+協商會議破局後，近期就原油供應問題已達成共識。分析師認為，若最終真的達成協議，未來可能將向市場供應更多原油。

此外，據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至7月9日當周，美國原油庫存續降790萬桶，優於分析師預估的減少440萬桶；然而汽油庫存意外增加100萬桶，顯示美國汽油需求略有下降趨勢，令終場油價回落；其中美國原油跌幅2.8%，倫敦原油跌幅2.3%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌2.12美元，報每桶73.13美元；8月熱燃油跌0.04美元，報每加侖2.14美元；8月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖2.29美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌1.73美元，報每桶74.76美元。(商品行情網)