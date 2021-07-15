大陸區5月的豪大雨使得部分地區部分工程停擺、出貨減少，水泥市場需求滑落，水泥價格走低出現價格競爭的情形，7月初雖較6月改善，不過，目前看來整體仍偏弱，預期將待8、9月後可望漸漸回升。西進水泥價格台泥(1101)、亞泥(1102)Q3營運受到壓力，今日多頭疲軟，台泥僅能勉強維持在平盤上方，亞泥則是壓低在平盤下方整理。

6月原本就是大陸區水泥業的營運淡季，再加上5月的豪大雨，大陸南方區域產銷壓力重，而目前大陸當局加強管控房市，房地產已有部分個案被動放慢新開工，也不利水泥場的需求，水泥價格出現跌勢，市場人士預期，大陸水泥景氣將待8、9月以後逐步回升。

展望第3季，氣候影響營運將逐漸減弱，水泥、預拌混凝土將進入傳統旺季，搭配持續錯峰生產，屆時水泥價格將有機會走向回升階段。台泥及亞泥第3季中旬過後營運將會有較大的反彈動能，不過，受制今年大陸煤炭價格走高，西進水泥業者第3季成績表現需要觀察。

台泥今年擬配發現金股利3.5元，換算目前股價殖利率約6.8%，亞泥擬配發3.55元，殖利率約6.7%。