全球主要經濟體政策大力扶植智慧能源發展，法人估2021年全球電動車銷量為353萬輛，較2020年成長69%；2025年全球電動車銷量估將達1252萬輛，未來5年平均年複合成長率達38%。台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，由於替代能源發電成本已下降接近石化燃料，未來20年有接近3兆美元投資在風力發電與和太陽能發電等乾淨智慧能源，相關企業成長動能強勁。

蘇聖峰指出，全球主要經濟體政策大力扶植，美國總統拜登將於就任第一天重回《巴黎協議》，2035年發電來源零碳排，以風力及太陽能取代煤炭；中國十四五計畫綠能佔比由15%調升至20%；歐盟復甦基金7500億歐元中有三分之一投入綠能，2030年底將再生能源發電佔比從32%提至65%，推動風力與太陽能發電。

美國總統拜登今年五月參訪福特(Ford)位於密西根州的電動車工廠，提到預計投入逾1700億美元資助國內車廠生產電動車、電池及相關零組件，並對消費者提供國產電動車稅務減免，進而刺激電動車需求；而美國總統拜登推行2兆美元乾淨能源預算，智慧家庭和智能電網的在各類型建築物包含住房與工廠的需求大增，在全球主要經濟體引領風潮下，具ESG利基的公司股價表現可望打前鋒。

蘇聖峰指出，近年來國際汽車大廠商對電動車項目發展的重視程度有增無減，除了龍頭特斯拉外，今年將會有十餘款新的電動車在美國汽車展銷廳亮相，其中不乏通用汽車(General Motors Co.)、福斯汽車(Volkswagen AG)等老牌汽車大廠的力作，另外，歐洲汽車大廠奧迪、賓士也將於今年上市電動車，在新創公司及老牌汽車大廠共襄盛舉下，電動車相關產業深具成長爆發力。