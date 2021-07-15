美國消費品安全委員會（CPSC）今天表示，已對亞馬遜公司（Amazon.com Inc）提起訴訟，要強制這家電商巨擘召回平台上數以十萬計的危險商品。

路透社報導，消費品安全委員會以3票贊成、1票反對的結果，決定提出行政訴訟，指稱亞馬遜公司在法律上有責任召回可能致使消費者傷亡的商品。

委員會表示，這些商品包括2萬4000個警報失靈的一氧化碳偵測器、近40萬支缺乏防止漏電和觸電保護裝置的吹風機，以及「很多」易燃的兒童睡衣。

委員會代理主席艾德勒（Robert Adler）說：「我們必須解決如何更有效處理這些大型第3方平台的問題，以及如何盡可能保護仰賴這些平台的美國消費者。」

亞馬遜則透過聲明表示，「不清楚」消費品安全委員會為何否決公司擴大召回計畫的提議，包括針對第3方販售的商品；也不明白委員會為何提起訴訟，強制亞馬遜採取一些公司幾乎早就在做的行動。

亞馬遜表示，已從線上商店移除「絕大多數」有問題的商品，並讓消費者全額退費。