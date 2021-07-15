除了設置平台外，也提供產品專業攝影、行銷推廣及商品保險。（桃園市農業局提供／姜霏桃園傳真）

全國疫情延燒不斷，各行各業大受打擊，桃園市政府考量休閒農場業績下跌，為增加業者商品銷售通路，首次編列300萬元補助業者設立網路電商平台，除了電商平台建置外，也提供產品專業攝影、行銷推廣及商品保險，桃園市18個休閒農業發展協會皆可申請補助，未來會再視情況進行滾動式調整。

桃園市農業局休閒農業科長林坤德表示，全國宣布三級警戒後，餐婷禁止內用、室內不得群聚，所有休閒農業業者自主停業，而農場生產的農產品、加工品等原以場內銷售的管道受阻，導致商品滯銷且業者生計重創。

林坤德說，為增加休閒農業區業者商品銷售通路，桃園市政府規畫300萬元補助金，提供業者設立網路電商平台補助計畫，期望業者依照自身商品屬性透過網路平台銷售，提升商品販售量，除了平台設置外，也提供產品攝影、行銷推廣及商品保險，以解決業者銷售需求，業者也能長期經營、永續經營。

林坤德提到，目前桃園10個休閒農業發展協會及8個輔導中的休閒農業發展協會皆可申請補助，同時也鼓勵尚未加入發展協會的休區業者能找一個適合的協會加入，目前規畫300萬，若每業者補助10萬，可提供30名業者補助金，未來若申請量踴躍，會再進行滾動式調整。

林坤德也坦言，補助計畫只是教業者「如何釣魚」，是否能長期經營還是要靠業者自行規畫，幫業者設置網站，讓他們導入商業模式，但後續的下訂單、包裝、出貨，仍須憑業者後續維護發展，也期盼業者能充分運用政府的補助資金。