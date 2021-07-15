桃園市觀音區一名95歲的翁姓老翁，14日傍晚趁家人不注意時獨自外出散步，走了約600公尺就因體力不支癱坐在路邊，警方接獲民眾報案後到場關心，並利用老翁攜帶的疫苗接種紀錄卡上的資訊，查出其身分及住處，將他平安護送返家。

大園分局新坡派出所於14日17時許接獲民眾報案，稱有一名行動不便的老翁癱坐在超商旁需要協助，警員黃厚傑、黃光暐立即前往查看，發現該名老翁身形瘦弱、滿頭大汗，拄著拐杖的手也不停顫抖，幾乎無法行走，員警見狀趕緊上前攙扶關心。

員警詢問老翁年籍資料，但他因體力不支、說話聲音虛弱，無法清楚表達自己的身分，員警只好查看老翁的隨身背包，尋找有無身分證明文件，果然發現一張COVID-19疫苗接種紀錄卡，上面寫著老翁的姓名、出生日及身分證號碼，員警利用戶役政系統查詢，順利查出老翁的住處就在附近，隨即將他護送返家。

老翁兒子見到父親被員警送回家，原本還一頭霧水，直到員警告知事情原委後，才終於恍然大悟。老翁兒子表示，當時他在忙其他事，以為父親還在房間休息，沒想到他偷跑出門，以後會更加謹慎注意，非常感謝警方的熱心。