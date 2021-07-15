以色列「鐵穹」防禦系統攔截加薩走廊火箭彈

以色列5月和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）爆發衝突，據以國媒體報導，「鐵穹」防禦系統（Iron Dome defence system）當時誤認自家戰機是哈瑪斯火箭彈，發射了防空飛彈攔截。

然而，據以色列《國土報》（Haaretz）14日報導，就在飛彈發射後，以軍意識到，所謂的目標其實是自家戰機，於是在空中摧毀了攔截飛彈。雖然戰機被飛彈碎片擊中，但還是設法降落以色列空軍基地。

以色列國防軍（IDF）發言人說，這起事件很複雜，以色列空軍必須攔截數千計火箭彈，又要執行任務，捍衛領空。事實上，類似的事件不只一樁，5月時「鐵穹」誤認以軍無人機是敵機，而將它擊落。相關事件震驚了以色列空軍，令人質疑以色列國防軍是否有充分準備，並具備必要的能力，在長期迎戰敵軍的同時不誤傷自家部隊。

以色列「鐵穹」防禦系統如何運作

初步調查顯示，無人機操作員沒有通報以國空軍管制中心相關活動，因此無人機在無法獲辨識的狀況下被擊落。不過，在這次以軍和哈瑪斯交火中，「鐵穹」防禦系統首度在作戰任務中攔截了無人機。而以國空軍認為，這是符合作戰計畫的重大成就。近年來，以軍協調了陸、海、空部隊，以多維戰鬥為基礎，整合了相關計畫。