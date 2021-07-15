有「台灣濱崎步」之稱的王彩樺，即使育有2個可愛女兒，一點都不像已經52歲，也由於大女兒庭庭有著甜美外型，她也被網友稱「國民岳母」，今(15日)一早王彩樺準備上工就送福利給粉絲，向大家打招呼，讓網友都被她辣照吸引留言「好漂亮」。

王彩樺頂著「台灣濱崎步」及「國民岳母」封號，準備工作時就在社群寫下「我是ㄧ隻美麗的《福蝶》，生活就像一隻蝴蝶，如果沒有破繭的勇氣，就不會有飛舞的美麗！生活又像一隻蜜蜂，如果沒有勤勞和努力，就不會嚐到花粉的甜蜜！所以越努力越幸運，我們要常常謝謝自己的努力，一起加油。」王彩樺一早分享心情，似乎也在為自己及台灣加油打氣，此同時，王彩樺也曝光的2張照片，可以見到她穿白襯衫解開4顆扣，自拍2種不同角度，這也讓王彩樺襯衫內的好身材現形，雪球及內在美若隱若現。

而粉絲看到王彩樺的照片也紛紛留言「太美了啦」、「好漂亮」、「美成這樣怎麼辦」、「好美好大」、「好性感」、「這張真的很美」、「早安安，早起的鳥兒有蟲吃」，王彩樺不愧是美魔女，瞬間用2張照片成功帶起話題。

此外，王彩樺日前也配合政府微解封，穿著透明薄紗內搭細肩小可愛，讓她的深溝乍現，並寫下「我也微解封，拍美照是姐兒我自我療癒最開心的一件事，你們委屈一下下！」網友看到照片也甜留言「年年25歲」。

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