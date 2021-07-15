大陸第2季GDP增速7.9％ 上半年增速12.7％ 10:082021/07/15 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸第2季GDP增速7.9％，上半年增速12.7％。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局今(15)日公布2021年第2季及上半年GDP增速等宏觀經濟數據，第2季GDP較去年同期增長7.9％，略低於市場預期增長8％，首季GDP年增18.3％。 大陸國家統計局初步核算，上半年國內生產總值53兆2167億元(人民幣，下同)，按可比價格計算，年增長12.7％，比首季增速回落5.6個百分點；兩年平均增長5.3％，兩年平均增速比首季加快0.3個百分點。 增速寫下11年新高 新加坡第二季 經濟成長年增14.3％ 上半年淨利恐下滑80％ 順豐控股Q2估轉盈 股漲 #GDP #第2季 #增長 #增速 #7.9 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Q3疫苗施打 民間上調GDP保5 04:102021/07/15 財經焦點 7月24日迎客 奈良美智高雄站 再增26件驚喜 04:102021/07/15 藝文副刊 香港今年IPO集資額 估衝新高 04:102021/07/15 全球財經 高盛：陸企赴美上市 將大擱置 04:102021/07/15 全球財經 貨櫃海運價 今年第16度調漲 04:102021/07/15 財經要聞 華南增12個百分點最多 金控海外獲利占比 上半年躍進 04:102021/07/15 金融．稅務 中H1晶片投融資 衝贏2020全年 04:102021/07/15 全球財經 大陸玻璃期貨創新高 15檔原物料股逆勢衝 04:102021/07/15 財經要聞 成交連日占逾四成 電子重奪台股大當家 04:102021/07/15 財經要聞 牛津：疫情隔離封鎖 無損台灣經濟 04:102021/07/15 財經要聞 《塑膠股》南亞前景通「電」 外資喊上111元 09:452021/07/15 財經 兩岸熱門新聞 史話》蔣抱怨白「不守範圍」──《悲歡離合四十年：北伐.抗戰》（七） - 兩岸史話 - 言論 東京奧會防疫新規 桌球賽禁止這些舉動 中國代表隊頭痛了 - 兩岸 - 旺報 會印度外長 王毅：中印是夥伴不是敵人 - 兩岸 大陸多地下猛藥提升疫苗接種率 拒打者停工停薪 - 兩岸 港大向學生會發最後通牒 七日內遷出大樓 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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