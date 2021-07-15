大陸國家統計局今(15)日公布2021年第2季及上半年GDP增速等宏觀經濟數據，第2季GDP較去年同期增長7.9％，略低於市場預期增長8％，首季GDP年增18.3％。

大陸國家統計局初步核算，上半年國內生產總值53兆2167億元(人民幣，下同)，按可比價格計算，年增長12.7％，比首季增速回落5.6個百分點；兩年平均增長5.3％，兩年平均增速比首季加快0.3個百分點。

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