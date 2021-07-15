今年前4月我國內需消費市場表現熱絡，2至4月營業額年增幅度皆呈現雙位數成長，若依往年趨勢，5月因有上半月母親節檔期挹注，營業額多較4月增加，惟今年下半月國內COVID-19疫情加劇蔓延，全國管制措施升至第三級，來客數快速下滑，加上部分業者縮短營業時間或自主停業，致營業額由4月的3286億元縮減至5月的3096億元，月減5.8％，年增幅度縮小為2.8％。

因應疫情而隨時調整的防疫措施，改變民眾對不同商品的需求。疫情升溫，民生物資需求大增，減少出門推升「宅經濟」需求，居家辦公及遠距教學防疫措施，帶動筆電、平板、視訊設備銷量攀升，皆使超級市場、電子購物及郵購業、資通訊及家電設備業等成為疫情下受益之主要業別，營業額分別年增35.7％、27.1％、19.6％；而百貨公司、布疋及服飾品業、家用器具及用品業等則因門市來客數減少，業績急轉直下，成為主要受損業別，營業額分別年減28.3％、27.2％、13.0％。

零售業者自去（2020）年疫情爆發以來，陸續布局線上銷售管道。今年隨著疫期升溫，零售業者提供線上銷售管道之家數占比由去年3月之39.9％提高至今年5月之41.9％，增加2.0個百分點。就行業別觀察，以直銷及未分類其他非店面零售業增加6.8個百分點最多，超級市場增加6.4個百分點居次，藥品及化粧品零售業增加4.9個百分點居第3，百貨公司增加3.8個百分點第4。就今年5月營業額表現觀察，有提供線上銷售之零售業者，營業額年增3.2％，優於僅提供實體銷售管道（即無提供網路銷售）之2.1％。