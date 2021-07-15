剛卸任的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長的酈英傑，15日上午搭乘聯合航空班機返美，酈英傑表示，有機會將會再來台灣，在出關前更親切的向媒體記者揮手道別，並笑著說「後會有期」。（陳麒全攝）

剛卸任的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長的酈英傑，15日上午搭乘聯合航空班機返美，酈英傑表示，有機會將會再來台灣，在出關前更親切的向媒體記者揮手道別，並笑著說「後會有期」。（陳麒全攝）

剛卸任的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長的酈英傑，15日上午搭乘聯合航空班機返美，酈英傑表示，有機會將會再來台灣，在出關前更親切的向媒體記者揮手道別，並笑著說「後會有期」。

酈英傑15日乘坐AIT座車在上午8時30分許抵達桃園國際機場，對於媒體詢問有機會是否再來台灣？他笑著回答「一定」，在出關前，更親切地向媒體記者揮手道別，並說聲「後會有期」。隨後由外交人員的陪同下，經由公務門禮遇出關。

蔡英文總統日前頒授大綬景星勳章給酈英傑，感謝在他的大力協助下，促成美國政府提供台灣250萬劑疫苗，以及重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談等重要進展等成果。更在臉書發文給酈英傑和其家人深深祝福，並表示「台灣永遠不會離開你們，有閒回來走走時，我們再來去找棵大樹下，吃碗冰，品味台灣美好風光」。

酈英傑3年任期屆滿離台，他透過信件細數在台點滴，並向台灣人民道別。他表示，台灣是交流與理解的同義詞，他一生注定與台灣有深刻連結，未來將永遠會記得台灣朋友的溫暖真摯。