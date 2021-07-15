新北市再添綠能運輸，欣欣客運819線（深坑站 - 捷運七張站）全線汰換為電動公車，今正式上線營運；交通局指出，819線電動公車造價上千萬，不僅是綠能公共運輸工具，還配備車道偏離、盲點、車輛防碰撞等安全警示系統，乘客使用更安全，目前新北電動公車總計已有58輛。

交通局表示，目前新北市電動公車有台北客運的橘5（板橋-中和景安）20輛，淡水客運860（三芝-捷運淡水站）、紅26（漁人碼頭-捷運淡水站）2路線計20輛、國光客運582路線12輛防疫2.0電動公車，以及今日上路的欣欣客運819線的6輛電動公車。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，819線公車行駛深坑區經台北市木柵區至新店捷運七張站， 2018年3月起配置低地板公車，為新北市跨區幹線公車，平均每月載運量6萬人次，採固定班次，尖峰時段約20分鐘一班，離峰約1小時一班。

林詩欽表示，市府積極推動綠能運輸，鼓勵公車業者汰換電動公車，欣欣客運819線已全面汰換6輛電動公車，今日正式上路，為繼國光客運582線之後，新北市第2條全線電動公車路線。

欣欣客運表示，819線電動公車不僅符合綠能運輸，也配有數位式行車紀錄器，駕駛可在行車前手動輸入或是刷卡感應紀錄駕駛編號，透過4G傳輸雲端系統，即可隨時監控車輛行車狀態；另外還有車道偏離、盲點、車輛防碰撞等安全警示系統，其中中門感測安全系統，可以防止夾傷意外發生，確保乘客安全。