不少人玩社群時，大頭貼不放本人照，原因百百種，或多或少有自己的考量、顧慮或嗜好，但日前一名臉書社團「爆怨2公社」卻有一名女網友被刷新三觀，稱自己兒子某日得知好友爸爸生日，特地在臉書貼文處留言祝賀「生日快樂」，豈料一番美意換來一陣莫名的痛批，對方竟嗆聲「你頭殼壞掉了，是嗎？做壞事，沒臉見人」，讓原PO生氣難耐，替兒子抱不平，直言「難道沒用頭貼就沒臉見人是嗎？」

根據臉書社團「爆怨2公社」該文內容，一名女網友的兒子，先前好意透過臉書替好友父親過生日，留言表示「我是XXX的同學，生日快樂」，但大家萬萬沒想到，這位同學的爸爸像吃了炸藥一樣，竟然撿到槍回覆「你頭殼壞掉了，是嗎？做壞事，沒臉見人」。事發後一小時，原PO1小時發現自的孩子受了委屈，當場氣憤不已，於是將此事PO上網抱怨，並留言回覆「難道沒用頭貼就沒臉見人是嗎？」「對小朋友講話不用這樣吧？」不敢相信年過半百的家長，居然如此回應晚輩。

一名孩子祝同學爸爸生日，卻因臉書頭貼用卡通照片被莫名開嗆。（圖／FB_爆怨2公社）

此文一出，不少網友看了也嫉妒傻眼，紛紛驚呆表示「他生日是冥誕是嗎？講話那麼難聽」、「一個老人家的禮貌、教養，還沒你家小朋友好」、「捨不得孩子…善意對人卻被回這樣，對方真的太沒禮貌了」、「小朋友真有禮，歐里桑沒家教」、「這樣小孩好受傷哦」，也有人乾脆建議原PO跟對方硬碰硬槓上，直呼「公開貼文說對方頭殼壞掉，可以玩他一條公然侮辱了，玩下去非常舒服」。