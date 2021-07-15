中天新聞台遭國家通訊委員會（NCC）撤照7個月後，NCC昨（14）日再度決議，否准中天電視的「中天綜合台」申請製播三節新聞及政論節目的規畫變更案。學者與民代痛批，台灣又回到威權統治；中天更發聲明指出，NCC在扮演「東廠」的角色，未來將會有更多媒體受害。

桃園市議員黃敬平說，NCC的委員每每指責中天「新聞不客觀」，並以此理由關掉中天新聞台，這次又駁准中天綜合台申請新聞節目，但卻沒有以同意的標準看待對三立、年代、壹電視及民視等所有電視台的內容；他說，「這些審查委員跟本戴著有色很鏡，怕中天怕到這種程度。」

「只要民進黨執政，NCC永遠是髒兮兮。」黃敬平說，現在的執政黨始終都找一些不獨立的御用學者擔任NCC委員，政治色彩明顯，戴著有色眼鏡看中天電視營運執照變更案，就是怕中天在新聞中對政府的監督力道太大，甚至有NCC委員在審查過程中，質問中天在網路頻道上關於施打疫苗發生死亡事件的報導，把自己當作CDC人員，還想把手伸進網路上。

前綠委郭正亮批評，NCC駁回中天綜合台的第一個理由，竟然是要求頻道「應專心營運不同的頻道」，但事實上很多綜合台除了一般節目，都有早、中、晚三節新聞，NCC的審查根本是雙種標準，如果真的要求頻道專心做自己的節目，那應該要求所有的綜合台都取消現有的新聞節目，而不是針對中天電視。

郭正亮說，NCC完全失去獨立公正性，現在提到NCC，很少人會知道它真正的功能是在幹什麼；其實，在中天綜合台提出申請時，他早就知道一定不會通過，因為NCC還是同樣一群人、同樣的主委、同樣的政治立場，怎麼可能會呢？