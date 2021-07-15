鴻海、台積電成功與上海復星簽約後，民間其他團體有紛紛出現協助購買疫苗的意願，但指揮官陳時中卻表示「採購量已足夠」，回絕來自民間的好意，對此，國民黨主席江啟臣表示，台灣完整施打完第二劑疫苗的覆蓋率只有0.36%，連1%都不到，陳時中還敢說這種話，難道不能好好的留給台灣一條生路嗎？

江啟臣今日在臉書中表示，陳時中每天看接種統計，應知道台灣目前只有16.79%的人接種過，遠落後於歐美、澳洲、日本、南韓、港澳、新加坡與馬來西亞，甚至還低於全球平均25.61%。而在完整接種完兩劑的人口比例上，更只有讓人汗顏的0.36%，遠遠落後全球平均12.42%，別說上述各國，連阿富汗、伊朗、印尼、寮國、泰國、菲律賓都比我們高！

江啟臣指出，疫苗已經是戰略物資，過去我們曾經錯估情勢，造成萬人染疫，超過700位國人的死亡，接種意願登記剛上線，就湧入數百萬人搶填，更證明民眾對疫苗需求的迫切。這時候，陳時中還擔心我們買太多？任何有遠見的政府，在疫苗規劃上都要有風險觀念，懂得「超額部署」，絕不能在採購上過度謹小慎微，然後疫苗不夠時才怪東怪西到處甩鍋。

江啟臣表示，社會各界願意努力買疫苗、捐疫苗，政府沒有必要踩煞車！我們寧可疫苗過剩，也不願意捉襟見肘。萬一買多了，我們更能以疫苗援助友邦，與其他更需要疫苗的地方，盡起國際公衛責任；他最後呼籲陳時中，應該留給台灣未來一條活路！