曾和彭于晏演過《戀香》的韓國女星秋瓷炫和大陸男星于曉光2015年公開交往，2017年登記結婚，隔年生下兒子「大海」。今(15日)大陸媒體瘋傳拍到于曉光和美女過從甚密，甚至讓女方坐到自己大腿上玩手機，婚姻亮起紅燈，對此，秋瓷炫和于曉光方面暫無回應，但因為女方在大陸的高人氣，讓網友一面倒痛罵于曉光行為不檢點。

以《愛上女主播》走紅的韓國女星蔡琳去年底和大陸男星高梓淇6年異國婚告吹，引來外界關注另一對中韓婚姻秋瓷炫和于曉光現狀，而秋瓷炫當年和彭于晏合拍《戀香》後不久就到大陸發展，接連以《大旗英雄傳》、《回家的誘惑》等獲得高人氣，進而與名氣較低的于曉光結緣相戀，2017年領證結婚。

秋瓷炫和老公于曉光傳出婚姻亮紅燈。（圖／中時資料照片）

隔年兩人迎來愛的結晶生下一子，于曉光當爸前曾放話想跟老婆生兩、三胎，但秋瓷炫產後出現癲癇症狀，一度進了加護病房，于曉光疼妻也打消念頭。秋瓷炫之後上節目《我家的熊孩子》，分享跨國夫妻維持之道，透露老公天天坐飛機跟她相聚，兩人結婚多年，于曉光總會搶著做家事，夫妻倆為了更了解彼此，私下認真學習對方語言。

于曉光被拍帶美女上車。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

至於夫妻間的互信，網友挖出過去秋瓷炫在其他節目中跟老公放話：「我第一次也是最後一次跟你說，如果敢跟別的女人外遇的話....」，于曉光搶答：「我死妳也死」，秋瓷炫則問：「可以讓我放心嗎？」，于曉光當時安撫回：「放心」。

據知，秋瓷炫最近在社交網站上還是頻頻提到老公，5月拍攝做菜影片時還視訊問老公：「豆芽的中文怎麼說？」夫妻倆看似感情無異狀。今據《搜狐娛樂》報導，近日深夜拍到于曉光現身酒吧，結束後于曉光帶了一女離開，上車後該女坐在他大腿上玩手機，讓不少粉絲相當心疼秋瓷炫，但夫妻兩人對婚變傳聞暫時無回應。