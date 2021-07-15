美國嬌生集團（Johnson & Johnson）14日宣布，在部份防曬噴霧產品中驗出少量致癌成份「苯」（benzene），已經緊急下架包括「露得清」、「艾惟諾」等5款防曬噴霧產品。

美國嬌生集團（Johnson & Johnson）昨（14）日宣布，在部份防曬噴霧產品中驗出少量致癌成份「苯」（benzene），已經緊急下架包括「露得清」、「艾惟諾」等5款防曬噴霧產品。

嬌生集團昨日發布聲明，指出內部進行測試時，在部份防曬噴霧成品的樣本中檢測到少量的「苯」物質，嬌生已經回收5款防曬噴霧產品，分別為：露得清海灘終極防護防曬噴霧（NEUTROGENA Beach Defense aerosol sunscreen）、露得清極透氣清爽運動防曬噴霧（NEUTROGENA Cool Dry Sport aerosol sunscreen）、露得清隱形日常防禦防曬噴霧（NEUTROGENA Invisible Daily defense aerosol sunscreen）、露得清輕透無感防曬噴霧（NEUTROGENA Ultra Sheer aerosol sunscreen），以及艾惟諾AVEENO Protect + Refresh aerosol sunscreen。

嬌生指出，旗下所有防曬產品成份都不含「苯」，目前還在調查為何部份防曬噴霧會驗出「苯」。

嬌生自己在聲明稿中表示，「苯」被歸類為人體致癌物質，依據人體接觸程度可能致癌，人體可以透過吸入、皮膚接觸、口服等吸收不同程度的「苯」，根據美國環境保護署（Environmental Protection Agency）規範的架構，若每天接觸從這幾款防曬噴霧中檢測到的「苯」含量，預估不會對健康造成負面影響，不過出於謹慎考量，嬌生仍決定回收這些防曬產品。

《今日美國報》（USA Today）報導，「苯」在環境中無處不在，是一種高度易燃、使用廣泛的化學物質，人體反覆接觸高含量的「苯」後可能致癌，並且會損害免疫系統，阻止細胞正常運作。

「苯」對人體產生的影響依據皮膚、衣服吸入、攝取、接觸的程度不同而異，症狀輕則頭暈、心律不整，重則抽搐，若不慎吸入高濃度的「苯」，甚至會導致死亡。