1.台積電(2330)：法說今日登場，股價開平613元後持穩。

2.聚亨(2022)：下方月線有撐，股價開高震盪漲逾7%。

3.燁興(2007)：不鏽鋼價硬挺，不理外資持續調節，晨盤強彈近7%，拚回5日線。

4.大成鋼(2027)：美金屬建材供需吃緊，Q3業績可望攀上今年高峰，今早股價漲逾2%，收復5日線。

5.耿鼎(1524)：歐美解封用車激增可望受惠，今早交投火熱，放量漲逾7%，一舉躍過月線、5日線。

6.元翎(4564)：Q2毛利率看增，H2新產能挹注，早盤漲逾1%。

7.朋程(8255)：三大法人連3日買超，早盤多頭跟進、漲1.7%。

8.華新(1605)：否認內線交易，早盤不受影響，仍放量彈漲1.5%。

9.神基(3005)：兩產品線動能強，早盤續漲逾1%。

10.加百裕(3323)：押寶電動載具、儲能應用，早盤步步高、漲逾3.5%並收復周線。

11.陽明(2609)：貨櫃海運價今年第16度調漲，外資再度買超，買氣回籠，晨盤反彈漲逾5%。

12.四維航(5608)：雖然BDI續跌近3%，但外資續買進，多方低搶進，股價一度強漲逾9%。

13.聚鼎(6224)：Q2獲利續創單季新高，H1每股賺3.43元，甩列警示股陰霾，晨盤上揚逾3.5%。

14.大毅(2478)：馬國疫情影響全球電阻產出，訂單動能穩，早盤高漲逾5%，衝上近3個月高點。

15.台郡(6269)：不懼遭高盛降評至賣出，外資買超力挺，股價上漲逾4%。

16.揚智(3041)：漲價題材，營運可期，晨盤一度漲停觸及2個半月高點，漲幅收斂，仍漲逾3%。

17.大江(8436)：攜NewAge前進美製造，台灣保健業併購美國第一槍，早盤走揚逾3.5%，站穩五日線。

18.台揚(2314)：Q2每股虧損0.35元，無懼遭列警示股，早盤續攀揚6.5%，續寫逾10年高點。

19.萬潤(6187)：6月營收亮眼，獲投信及自營商連3買，股價呈現連四揚，早盤一度衝高大漲5%，再闖天價168.5元。

20.晟德(4123)：釋股加科思，投報近38倍，激勵晨盤跳漲3.5%，攻克月季線。(編輯整理：李慧蘭)