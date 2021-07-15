蘋果新款iPhone 13進入晶片備貨旺季，市場預期今年需求規模將優於去年iPhone 12，身為供應鏈的封測廠頎邦(6147)2021年下半年接單暢旺、能見度達年底，配合擴產效益挹注，法人看好頎邦旺季營運續旺，下半年營收可望逐季創高。

頎邦股價5月中下探61.8元波段低點後一路震盪回升，今（15）日開高後在買盤敲進下放量走高、勁揚逾5％至78.4元，創4月底以來近3個月高點，收復此波修正失土，早盤維持5％漲幅。三大法人昨（14）日買超達1050張，本周迄今合計已買超1834張。

頎邦受惠訂單需求強勁，今年營運動能暢旺，6月自結合併營收23.5億元，月增0.15％、年增達40.4％，連4月改寫新高。帶動第二季合併營收69.71億元，季增8.6％、年增達39％，連3季改寫新高。累計上半年合併營收133.89億元、年增達29.47％，續創同期新高。

頎邦董事長吳非艱表示，今年半導體市場主要動能來自5G手機成長及車用、工業用需求，頎邦除專注經營驅動IC領域，亦積極布局晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）、射頻、功率放大器（PA）測試等非驅動IC測試業務。

吳非艱預期，透過布局上述非驅動IC測試業務，可望持續貢獻今年營運績效，目標將貢獻提升達30％。同時，公司與華泰策略結盟，盼達到產能及技術互補效用，積極拓展新客戶、拓展市占率，預期雙方策略結盟的初步效益可望在下半年顯現。

投顧法人認為，頎邦受惠面板驅動IC及射頻元件等非驅動IC封測業務同步暢旺，今年以來營運動能暢旺，並持續積極擴產因應。稼動率持穩高檔配合漲價效益顯現，使頎邦第二季淡季營運續強，看好毛利率提升，將帶動獲利同步「雙升」改寫次高。

展望下半年，雖然近期驅動IC市場雜音頻傳，但頎邦訂單需求持續暢旺，傳出本季將再調漲封測代工價格約1成，其中又以車用調漲達25％最多。配合蘋果iPhone步入晶片備貨旺季，投顧法人看好頎邦下半年旺季營運續旺，營收將逐季創高。