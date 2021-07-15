本土疫情持續擴大，全台陷入恐慌，民生經濟更遭到重創。國民黨立委許淑華表示，4月農委會主委陳吉仲赴南投縣竹山鎮勘查茶損，她當面向陳反映，今年乾旱嚴重，農災補助應將其他作物一併納入考量，農委會5月即辦理荔枝、龍眼、柳橙、椪柑等縣內主要經濟作物現金救助；如今百香果同樣受氣候影響收成，農委會再公告將其納入農災補助，開放申請至8月11日。消息一出湧入超過8000個讚，網友盛讚許「真神力女超人！」

許淑華在臉書發文表示，她在4月農委會主委陳吉仲來到竹山鎮勘查茶損時，曾當面向陳反映，今年乾旱嚴重，農民靠天吃飯，農災補助應將其他作物也一併納入考量。隨即，農委會回應她的要求，在5月辦理荔枝、龍眼、柳橙、椪柑等南投縣內主要經濟作物現金救助。

許淑華指出，今年百香果不僅受到乾旱影響結果比例不如預期，滯留鋒面帶來的連續豪雨更讓收成狀況雪上加霜。7月12日農委會再公告將近期出產的百香果納入農災補助，開放申請至8月11日為止，請符合條件的果農務必前往申請。

此文一出，獲得超過8000個讚、超過200則留言與超過120次分享，網路迴響熱烈。網友紛紛回應：「真神力女超人！」「巾幗不讓鬚眉，應該更上一層樓」、「能力強又漂亮的委員」、「唉！同樣也是乾旱同樣是台中和平區，同樣是種水蜜桃，大梨山地區就可以申請補助，其他非原住民地區就不行，真是一國兩制！」「辛苦了！在這疫情下請多幫幫若勢的農民為農民發聲！」