1名女網友日前發現，她放在男友家的乳液莫名變成「透明液態狀」，仔細一聞發現裡頭竟是精液，調查後得知是男友的軍中同袍兼好友先前借住家裡所做的；該同袍事後坦承並賠償5千元，而她的男友則暴怒與其斷交；她說對方先前就曾對她男友說「你女友給我X一下」，再結連此事，讓她想起來覺得相當噁心。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前到男友家住，洗完臉準備塗抹保養品時，發現她的乳液到出來時都是水，原本以為是放太久導致水乳分離，沒想到她湊近一聞，竟聞到男性精液的味道，「有聞過的女生應該都知道，就是那種難以言喻的味道，而且精液一段時間後不是也會變水嗎？」慶幸當時沒有直接抹在臉上。

1名女網友日前發現，她放在男友家的乳液莫名變成「透明液態狀」，仔細一聞發現裡頭竟是精液，調查後得知是男友的軍中同袍兼好友先前借住家裡所做的。（翻攝自Dcard）

該女網友的男友說，因為上禮拜他軍中的好友到家中借住，懷疑就是對方將精液放在裡面；而該好友之後在2人的質問下坦承就是他做的，並表示願意賠償1罐新的乳液，最後直接匯給原PO的男友約5千元，說是精神賠償，並懇求不要曝光他的身分，而男友最後則將他封鎖、斷絕往來。

其他網友則留言說，「天啊，這真的會氣炸欸」、「為什麼要射進去啊？故意的嗎？」「完全想不透，射進去到底要幹嘛？」「完全不能接受女友也會住的地方，有別的男生睡過」、「真的有病耶！不過還好原PO警覺性很高」；原PO之後也補充說，該朋友之前曾說她身材好，還曾對她的男友說「你女友給我X一下」，讓她感到很噁心。