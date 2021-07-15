台中深夜命案 物流業男水果刀刺死同事 與警對峙遭壓制

台中市西屯區昨（14日）深夜11時許發生兇殺命案，從事物流業的52歲賴男與36歲吳男，在派工休息處飲酒聊天，不知何故爆發衝突，賴男遭吳男持水果刀刺殺，全身多處刀傷送醫後不治；西屯派出所員警獲報到場，吳男還持刀與警方對峙，瘋狂大吼「救命啊、救命啊」，最後遭警壓制逮捕。據悉，吳嫌今（15日）晨酒醒後坦承殺人，但辯稱「被人下符咒」。

警方指出，初步了解案發地點為某人力仲介宿舍，發生糾紛的2名男子均為該公司臨時工，疑似酒後發生口角衝突，吳男持刀攻擊賴姓男子，賴男由救護車送往中國醫藥學院救治，經送醫救治後，仍宣告不治；吳嫌行兇後返回房內。

從現場影片可見到，警方獲報抵達現場時，吳男竟還拿著水果刀與警方對峙，警方絲毫不敢大意，持盾牌、警棍進行圍捕，並噴灑辣椒水控制吳嫌行動；吳嫌則持雨傘及刀子衝出企圖逃脫，遭到警方合力將其合力壓制。吳男還不停大聲吼叫喊「救命啊、救命啊」，警方依法將他移送台中地檢署偵辦。據ETtoday新聞雲報導，吳男今天上午清醒後坦承殺人，但聲稱「遭人下符咒」。

第六分局長吳耀南呼籲，民眾切勿酒後藉故生端，警方絕不允許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心生活環境為先。

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