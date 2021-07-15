衛生福利部近期擴大孕婦產檢次數及項目，將產檢次數調升為14次；新北市社會局為因應孕婦產檢需求，將好孕專車車資補貼從20趟次增加為28趟次，每趟次最高補貼200元，最高補助5600元，孕婦可搭乘5家與市府簽約的合作車隊，往返產檢醫療院所。

社會局指出，為照顧懷孕婦女，市府自2012年起首創好孕專車產檢計程車資補貼，迄今已有9萬5000人受益，去年8月好孕專車也從紙本乘車券提升到E化支付系統，目前已全面使用電子票券；設籍在新北市的孕婦、丈夫設籍在新北市的外籍配偶，或申請人及配偶最近一年核定綜合所得總額未達150萬元，皆可以申請好孕專車服務。

社會局長張錦麗表示，1日提出申請經市府審核通過後，孕婦只要下載「我的新北市」APP並註冊會員，就可使用「好孕專車」電子票券，搭乘台灣大、皇冠、大都會、優良、龍星等5家車隊往返產檢醫療院所，除了電子票券支付系統外，孕婦也可利用手機受產檢搭車的便利。

張錦麗補充，市府今年初開始提供線上申辦服務，想要申請好孕專車的孕婦，可利用新北市政府雲端櫃台申辦E服務，查詢「好孕專車」，下載相關資料，填寫後上傳便可完成線上申辦，省去孕婦親自送件或郵寄申請的奔波。有關好孕專車申辦問題，可上新北社會局臉書 https：／／reurl.cc／MAD13k ，亦可撥打2960-3456分機3630、5685詢問。