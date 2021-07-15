疫苗涵蓋率破17％！定調「劑次人口比」遭疑美化 陳時中舉各國做法曝：是總統的意思

蔡英文總統說力拼7月疫苗覆蓋率達25％，疫情指揮中心指揮官陳時中昨說，總統的意思是使用「劑次人口比」，遭藍委質疑玩數字遊戲把國人當笨蛋。宣布參選黨主席的前彰化縣長卓伯源今天批評，蔡政府就是粉飾太平、欺瞞大眾，衝高表面好看的帳面數字，另他形容政府把疫苗捐贈視為特種行業，採原則禁止、例外開放。

卓伯源上午接受「千秋萬世」廣播專訪，他說，蔡英文總統用「劑次人口比」來推算疫苗覆蓋率達在7月達到25％，就是粉飾太平，把「劑次人口比」和「人口涵蓋率」混淆，若按「劑次人口比」推算，造成100人打100劑疫苗，和50人打2劑疫苗的結果相同，疫苗覆蓋率都是百分百，但實際上後者指有一半人打到疫苗。

宣布參選國民黨主席的前彰化縣長卓伯源上午接受「千秋萬世」廣播專訪。（摘自千秋萬世廣播節目）

卓伯源說，粉飾太平是民進黨一貫伎倆，包含新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜、彰化縣長王惠美都希望普篩，但民進黨怕帳面數字不好看，就提出偽陰、偽陽說法。他指出，「劑次人口比」就是讓人覺得帳面數字好看，但沒有防堵到疫情，並不是每人都打到疫苗。

談到政府終通過永齡等捐贈疫苗，卓伯源說，法律上規定，可能對公序良俗、社會治安有疑慮的話，採原則禁止、例外開放，比如特種行業，另對國計民生有幫助，就採原則開放、例外禁止，但疫苗卻被視為特種行業在管理，原則禁止要專案申請。