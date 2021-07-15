大陸央視新聞15日報導，中國國務委員兼外長王毅在杜桑貝當地時間14日會見巴基斯坦外長庫雷希，王毅表示，中方對當天在巴發生的中方人員嚴重傷亡事件感到震驚。希巴方迅速查明事發原因，全力救治傷患，及時做好善後，防止類似事件再次發生。如是恐怖襲擊，要立即緝拿凶手，嚴懲肇事者。應從中吸取教訓，進一步加強中巴合作項目安保措施，確保所有項目都能安全順利運行。

庫雷希代表巴基斯坦政府和人民就中方人員嚴重傷亡事件向中方表示誠摯慰問。庫雷希表示，初步調查顯示，這是一起事故，目前尚未發現有恐怖襲擊的背景。中國是巴最主要的朋友和最可靠的夥伴，中方的損失就是巴方的損失。巴方將全力救治傷患，徹查事件真相，第一時間同中方分享調查進展，並將竭盡全力確保中方在巴人員安全。

大陸《環球時報》報導，巴基斯坦時間14日上午7時（北京時間上午10時）許，葛洲壩集團在巴基斯坦北部開伯爾─普什圖省（開普省）承建的達蘇水電站專案出勤班車在赴施工現場途中遭遇爆炸，造成至少9名中方人員、4名巴方人員遇難，另有20多名中國公民受傷。

開普省是巴基斯坦塔里班的「大本營」，當地安全形勢較差，因此包括巴基斯坦官員在內的許多分析第一時間將其定性為炸彈襲擊。

中國外交部發言人趙立堅14日下午在例行記者會上表示，中方對巴開普省發生炸彈襲擊造成中方人員傷亡表示震驚和譴責。中方已要求巴方儘快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲，並切實保護在巴中方人員、機構和專案安全。不過，約兩小時後，巴基斯坦外交部發布的聲明表示，該班車是因機械故障導致氣體洩漏引發爆炸後墜入峽谷的。迄14日晚，關於該案的定性仍然不明確，進一步調查仍在進行中。