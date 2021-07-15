大陸15日新增28例新冠肺炎確診病例，其中雲南新增5例本土個案。為加快接種疫苗，大陸多地分別提出「限時接種」要求。湖南永州祁陽市要求年滿18歲無禁忌症人士接種，否則限制出行。河南南陽市康河縣則規定「公職人員如不接種，一律停發工資和停止上班」。

大陸今新增23例境外輸入病例，廣東通報12例，雲南7例，浙江2例，福建和四川各1例，同日新增8例境外輸入無症狀感染病例，無新增死亡病例或疑似病例。

大陸國家衞健委昨天剛宣布，大陸迄今累計接種疫苗超過14億劑次，為持續推進疫苗接種率、盡快建立免疫屏障，各地推出因應接種措施，湖南永州祁陽市防疫指揮部13日提醒，接種新冠病毒疫苗是公民應當履行的義務和責任，凡年滿18歲及以上無禁忌症人士，必須於8月15日前完成第一劑接種。同時，當地政府機關、企業、學校、車站、景區、農貿市場和各類公共場所，16日起將實施「三碼聯查」，即查驗健康碼、行程碼和疫苗接種記錄，不允許未接種者進出上述場所。

河南南陽市康河縣新冠肺炎疫情防控指揮部日前要求，全縣所有黨政機關、企事業單位公職人員（包括退休人士和臨時工）一律接種疫苗，「否則停發工資、停止上班」。當地計劃於本月20日前替7成18歲以上人士完成接種，並在9月底前達至80％接種率的目標，同時市民進出公共場所一律需出示疫苗接種證明。