台積電(2330)即將於今日下午舉行法人說明會，今日早盤股價開平；資金轉往壓寶聯電，聯電(2303)本周同獲外資法人買超，股價開高走高，盤中漲逾1元至55元之上高檔。

台積電本周以來股價站回600元關卡之上，法人卡位法說會行情，累計三大法人合計買超台積電53055張。

聯電也預計於28日接棒舉行法人說明會，法人看好聯電下半年旺季業績持續創高，外資也連續三天買超聯電。

美股周三持續高檔整理，台積電ADR收漲0.4%，聯電ADR則跌1.22%。但聯電今日逆勢上攻。

台積電法說會即將於今(15日)天下午登場，外資法人紛紛發表報告，普遍看好台積電第3季在旺季效應發酵，蘋果（Apple）、聯發科與超微（AMD）等客戶需求強勁，單季營收可望持續攀高，將再創歷史新高紀錄。

法人多預期，台積電第3季營收將季增約10%。有一亞系外資預期，在蘋果5奈米強勁需求帶動下，台積電第3季營收可望季增2成，成長幅度將優於市場預期。