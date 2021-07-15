日本豐田汽車15日表示，已收購美國的自駕車地圖與數據提供業者Carmera。這樁收購案也讓業界相信，豐田對無人車技術日後還會有更多投入活動。

日本最大車廠豐田，是透過新成立的Woven Planet子公司來完成這項交易。豐田雖沒有透露買賣總金額是多少，但看得出來，在美國亞馬遜與蘋果都看好自駕車同時，豐田不但沒有脫隊，反而積極投入這種未來新科技。

在購入Carmera之後，豐田就可獲得更加即時的資訊、解析度高地圖、還有群眾外包數據等自駕車至關重要的關鍵技術。群眾外包，是利用大量分散各地群體來進行某項特定任務，然後再將各自結果匯集成資料數據。

其實豐田與Carmera從2018年以來，就一直有合作業務。豐田子公司Woven Planet指出，這次會出資買下Carmera是因為全球擴張性戰略需求。因為豐田將出售自駕車數據資料檔案，給有需求汽車相關廠商。

4月底，豐田就以5.5億美元收購網約車業者Lyft旗下的自駕技術部門，並出資投入無人車自動化服務的RideCell。

同時，豐田也與全球自駕涉獵業者相互合作，包括日本軟銀、最近被中國大陸政府大力整頓的滴滴出行，以及入股新加坡Grab。還有，豐田與美國通用汽車、供應商與晶片製造業者共組聯盟。