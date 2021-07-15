美國聯準會（Fed）周三發布最新的「褐皮書」經濟報告指出，美國經濟持續復甦，帶動7月初就業強勁增長，低技術性工作的就業增長尤為強勁。此外，物價漲勢也很強勁，以「高於平均速度」上揚，且受訪者顯然不確定通膨升勢很快就會消退。

這份彙整央行12個轄區經濟情勢的報告指出，雖然某些受訪者認為價格壓力是暫時的（transitory），但大多數人預期未來幾個月投入成本和銷售價格將進一步上漲。

總體而言，該褐皮書將5月底至7月初這段期間的美國經濟定調為「溫和至穩健增長」，這是自2018年初以來，該報告對國家整體經濟情勢最樂觀的描述。

但該報告也指出，企業越來越擔心供應鏈受阻持續的時間將比政府官員所預測的更久。報告中寫道：「需求前景雖進一步改善，但許多聯繫人對於供應緊張的緩解感到不確定或悲觀」。

所有12個地區都報告就業增長，其中四分之一以「溫和或強勁」來形容勞動力市場的改善。

工資亦普遍呈現增長，特別是低薪勞工的工資增長超出平均值，因為公司正爭相填補創下紀錄的職缺數。各地區也大量出現提供獎金和其他福利措施的消息，但有一些雇主表示，祭出高薪並未帶來求職者。

根據聖路易斯聯準銀行提出的報告，肯塔基州一家餐廳表示雖提供每小時16美元起薪，但沒有任何求職者前來應徵。該聯準銀行總裁布拉德（James Bullard ）是立場較為鷹派的央行決策官員，是主張明年應該要升息的7位聯準會官員之一。

聯準會的「聯邦公開市場委員會」（FOMC）將於7月27日至28日舉行下一次的貨幣政策會議，預計將繼續就6月會議重點進行辯論，即在通膨超乎預期的情況下，對經濟提供的特殊支持措施應再維持多長時間。