環球晶(6488)今除息，配發現金股利10元，現金發放日為8月6日，除息參考價為905元。早盤環球晶一度緩步填息股價上揚到912元，但受市場傳出併購德國世創受阻雜音，股價壓回一度跌破900元大關失守5日、10日及月線。

研調機構IC Insights發表全球晶圓廠產能報告(IC Wafer Capacity)，2020年台灣晶圓廠產能在全球市占率高達21.4%，穩居全球龍頭，其次為韓國，預期2021-2025年台灣仍是全球產能最大地區，而北美、歐洲地區市占將持續下滑。

IC Insights表示，台灣自2011年超越日本後，又在2015年超車韓國，成為全球晶圓產能龍頭，2020年月產能高達444.8萬片(約當8吋晶圓)，在全球市占21.4%。

IC Insights預計，台灣晶圓廠自2020-2025年持續擴充新產能，預計近五年間，月產能將再增加140萬片，屆時台灣整體晶圓廠月產能將達580萬片，可望持續稱霸全球。

而台灣的矽晶圓生產龍頭就是環球晶，該公司今年第二季起，包括6吋、8吋以及12吋矽晶圓全都滿載，客戶也都紛開始搶簽長約LTA，而環球晶今年也有新產能加入，即是韓國12吋廠月產能約17萬片水準，同樣也是產能開出就已被搶訂一空。