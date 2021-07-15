「雞排妹」鄭家純昨(14日)被爆出與保時捷男進出飯店，而男方接著被傳已有未婚妻A女，讓雞排妹陷入小三疑雲，但風波最後大逆轉，雞排妹昨深夜曬出A女道歉聲明，表示從來沒有正宮和小三，透露自己和雞排妹都是受害者，不過有網友則質疑聲明像兒戲「不然單姓，又是受害者出示，毫無公信力可言」，對此，雞排妹也正面回應了。

雞排妹感情風波延燒一整天，隨著雞排妹曬出A女聲明後，出現大逆轉，A女在聲明中表示：「從來沒有所謂的小三跟正宮，我是王先生未婚妻的部分也並非事實」，A女的道歉聲明，讓雞排妹撕下小三標籤，A女表示：「在感情上，我與鄭小姐都是被害人，所有的攻擊與說法也希望就此打住」，聲明最後的簽名則寫下：「趙小姐」。

對此，有網友則留言質疑道歉聲明很粗糙「最少最少也找個第三方認證吧，不然單姓，又是受害者出示，毫無公信力可言」，認為至少要錄音「不然那張紙真似兒戲」，留言也釣出雞排妹則現身回應：「不是每個人抗壓性都很好，她今天是沒想到多搞成這樣，不代表我要逼她出面承受輿論壓力」。

雞排妹回應網友全文。（圖／取材自鄭家純臉書）

其實，不只網友對聲明提出質疑，美女律師李怡貞也在臉書發表看法：「別再截圖趙小姐聲明給我要我回應啦！！評論這種沒頭沒尾，沒名單姓的畫押式簽名 我留給慧喬」。