日本捐贈給台灣的第三批共97萬劑的AZ疫苗預計今下午抵達台灣。圖為第二波疫苗來台的資料照。（本報系資料照）

【LIVE直播】7/26三級警戒降級有望？指揮中心記者會說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為14例本土及4例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，今日新增之14例本土病例(其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為8例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月7日至7月14日。個案分布以臺北市9例為最多，其次為桃園市3例、新北市2例；其中11例為已知感染源、3例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為1例男性、5例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月15日至6月29日，確診日介於5月26日至6月30日，死亡日介於7月6日至7月13日；詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月13日累計公布14103位確診個案中，已有12083人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.7%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案中，案15437為阿富汗籍40多歲男性，7月1日自阿富汗來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，7月13日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。案15446、案15447均為印尼籍20多歲男性漁工，受雇於同一公司，5月12日搭乘同班機自印尼來臺，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後均至防疫旅館完成居家檢疫並持續隔離至7月12日，7月13日由公司安排自費採檢，皆於今日確診；2人在臺期間並無症狀且無外出，已匡列接觸者4人，因有適當防護，均列自我健康監測。案15452為荷蘭籍40多歲男性，7月13日自阿拉伯聯合大公國(杜拜)來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1707362例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1690141例排除)，其中15346例確診，分別為1218例境外移入，14075例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。2020年起累計759例COVID-19死亡病例，其中751例本土，個案居住縣市分布為新北市377例、臺北市288例、基隆市26例、桃園市22例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

今本土新增14例確診，6人死亡。（中時新聞網製圖）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。