道奇強投包爾(Trevor Bauer)此前陷入性侵風波，據八卦媒體《TMZ》表示一位女子在與他發生關係時要求他在床上「粗暴一點」，結果女子受傷反倒來控告包爾，而後來據《ESPN》報導，警方和聯盟對該事件持續進行調查，暫時將包爾停職。

Trevor Bauer’s administrative leave has been extended by nearly two weeks to July 27 sources tell ESPN. MLB and the MLBPA agreed to extend it after two week-long periods already as the Pasadena PD and league look into allegations he sexually assaulted a woman. — Jeff Passan (@JeffPassan) July 14 2021

而今天報導說道他們將繼續延長包爾停職日期，這回一次延2週，直到美國時間7月27日，等於這個月都無法回大聯盟場投球。之前包爾經紀人發聲明駁斥，認為他與該女子是在兩情相悅情況進行：「我們繼續以最強烈措辭反駁這位女士指控，包爾強烈否認這位女士對經過的描述。」

之前這名女子指控包爾在與她發生性行為時對其施暴，並勒她脖子直至失去知覺，導致得住院治療，並拿到法院臨時保護令，而正式保護令將在7月23日進行聽證會核查。不過包爾仍舊否認一切指控，強烈聲明此舉動是你情我願下進行，可是警方和聯盟依舊將包爾繼續停職。

但在停職這段期間裡包爾還是能領到薪水，每週大約可領到150萬美元(約台幣4200萬)，所以就經濟狀況來說對他不造成問題，但對道奇來說可是暫時損失一大強投，包爾本季從紅人轉隊來道奇，目前為球隊拿下8勝5敗的成績，總計投107.2局能送出137次三振，投手自責分率2.59，每局被上壘率1.00。

不過缺少包爾道奇的輪值依舊能暫時撐住局面，因為還有「少主」畢爾勒(Walker Buehler)、烏瑞亞斯(Julio Urias)、普萊斯(David Price)、柯蕭(​Clayton Kershaw)等先發能使用，道奇目前排國聯西區第二，戰績56勝35敗，過去10場拿下6勝4敗，但是若想拿到最後冠軍包爾對他們來說還是很重要的。