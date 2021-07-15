中天綜合台申請每日製播三節新聞案，國家通訊傳播委員會（NCC）昨決議否決，理由為不符合去年底換照時營運計畫要求，以及難防範大股東介入新聞製播，中天新聞向NCC表達嚴正聲明。對此，民眾黨立委蔡壁如痛批，民進黨政府、NCC明顯就是雙標，顯然對中天是刻意的針對性，呼籲NCC把審核資訊、駁回理由對外公開，攤在陽光下讓全民檢視。

NCC繼先前強行將中天新聞台關台後，對於中天綜合台提出每日在早中晚製播三節新聞要求，NCC昨以不符合去年底換照時的營運計畫要求，以及難防範大股東介入新聞製播為由，決議駁回變更案，相較三立台灣台、八大綜合台每日可製播三節新聞，中天綜合台卻不行，NCC被批評雙標。

蔡壁如表示，新聞製播相關審核政府有一定的標準，對於NCC駁回中天綜合台的申請案，看起來太有針對性，呼籲NCC把審查相關文件及駁回理由全部對外揭露，以提供全民檢視，否則NCC就是意識形態針對中天電視台。

「民進黨本來就是雙標黨！」蔡壁如說，政府應該要尊重言論自由、新聞自由，但從中天新聞台被強制關台，到這次中天綜合台申請製播每日三節新聞被駁回，很顯然就是刻意針對中天電視台。

對於政府一再對外宣稱NCC是公正獨立的單位，蔡壁如批評，NCC如果真的公正客觀，何須對外宣傳會保持公正的立場，就是因為本來就不公正，從強行關掉中天新聞台就可以看出來，提醒民眾多方探查就能夠分辨真相。