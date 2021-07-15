彰化縣長王惠美一早就前來上香致意。（吳敏菁攝）

陳志帆父親受訪時哀傷哽咽，表示非常不捨。（吳敏菁攝）

內政部長徐國勇（左）上香後致贈勳章。（吳敏菁攝）

彰化喬友大樓火警中受困9樓火場8小時的殉職勇消陳志帆，15日舉行公祭告別式，彰化縣長王惠美擔任治喪委員會主委，一早就到場致意，一早天空飄著細雨，彷彿也在為陳志帆的殉職哀傷低泣，場面哀戚。

擔任義消的陳父陳貴森，面對媒體發問，只說兒子在救火勤務中奉獻了他寶貴的生命，他心中非常感動、但也非常不捨。由於習俗上白髮人不能送黑髮人，公祭會場上，陳志帆妹妹獨自擔任家屬代表一一答禮，內政部長徐國勇到場時不發一語，上香後致贈勳章與證書，由妹妹代表受贈。

33歲陳志帆是家中獨子，因為看父親擔任義消數十年，從小就立志當消防員，還沒考上前就跟著父親擔任義消，因此投入消防工作已經10多年，經驗豐富。此次喬友惡火中殉職，彰化縣消防局追晉分隊長，告別式上也將在其靈柩上覆蓋國旗、消防旗。

陳父感傷的說，自己在火場中喉嚨也被濃煙嗆傷，對於兒子受困火場最後殉職，奉獻了寶貴的生命給國家，他心中感到非常不捨。由於針對火場調查報告和起火原因等，都已經由司法檢調介入調查中，基於偵查不公開，他也不便再多做發言。