新北市長侯友宜15日前往新北市檢疫隔離關懷中心，慰勞在線陪伴市民超過500天的各局處防疫人員，表示新北市14日確診人數2例，且2例都是先前被匡列居家隔離者，可說是新增「歸零」，這全歸功於新北市民低度活動、同仁努力，及全面篩檢、精準疫調加上熱區防疫中心，才得以有效控制疫情。

侯友宜說，社區的篩檢扮演一個非常重要關鍵角色，因為很多的隱形傳播鏈在社區內，如不找出來，傳播速度會非常快，所以新北市不斷的篩檢，呼籲民眾不要怕數目高，只怕你不願出來篩。

侯友宜表示，在段時間新北市共篩檢18萬5千人，找到無症狀確診者有1228人，陽性率0.7％，以這樣一個控制的方式讓隱形傳播鏈能夠阻斷，有效讓疫情能夠控制，顯見社區廣篩是非常有效果的，未來新北市還是會不斷的鼓勵大家進行社區篩檢，企業篩檢、居家篩檢，以有效阻斷社區感染鏈。

侯友宜說，今年5月擴大設置的檢疫隔離關懷中心，總計結合民政、衛生、社會、環保、觀旅、交通、消防、警政、勞工及教育等10局處，建立上百題的Q＆A，服務近1萬4000位民眾，每次遇重大防疫政策發布，就是檢疫隔離關懷中心電話量急速攀升的時候，中心一天最高曾接過463通，龐大的來電量壓力不小。

民政局長柯慶忠進一步分析，近期致電民眾需求以查詢PCR採樣結果23％、就醫需求15％及疫苗接種11％三大類提問為大宗，為加速解除民眾疑慮及擔憂，中心特別引進衛服部法傳系統即時線上查詢，就醫部分則全面採取重症就醫、輕症入住集中檢疫所的即時醫療服務。