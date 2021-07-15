大陸國家統計局15日上午公布，2021年第二季國內生產總值（GDP）年增7.9％，略低於預期的8％，前值為18.3％。
新浪財經報導，初步核算，2021年上半年大陸國內生產總值53.2兆元，年增12.7％，兩年平均增長5.3％。其中，第二季兩年平均增長5.5％，高於第一季增幅。歷經疫情「大考」的大陸經濟，正在復甦路上逐季走俏、穩健前行，顯示出強大韌性和旺盛活力。
大陸國家統計局指出，上半年，大陸市場主體預期走俏，主要宏觀指標處於合理區間，經濟發展呈現穩中加固、穩中走俏態勢。
大陸國家統計局15日上午公布，2021年第二季國內生產總值（GDP）年增7.9％，略低於預期的8％，前值為18.3％。
新浪財經報導，初步核算，2021年上半年大陸國內生產總值53.2兆元，年增12.7％，兩年平均增長5.3％。其中，第二季兩年平均增長5.5％，高於第一季增幅。歷經疫情「大考」的大陸經濟，正在復甦路上逐季走俏、穩健前行，顯示出強大韌性和旺盛活力。
大陸國家統計局指出，上半年，大陸市場主體預期走俏，主要宏觀指標處於合理區間，經濟發展呈現穩中加固、穩中走俏態勢。
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