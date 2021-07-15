東陽（1319）自結6月合併稅前淨利1.07億元，較去年同期成長104％；累計上半年合併稅前淨利為4.62億元，較去年同期成長41％，每股稅前淨利0.81元。

東陽表示，將持續整理整頓優化產線、提升品質，為下半年市場需求做準備。

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