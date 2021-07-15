東陽6月獲利倍增 上半年每股稅前淨利0.81元 10:412021/07/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結6月合併稅前淨利1.07億元，較去年同期成長104％；累計上半年合併稅前淨利為4.62億元，較去年同期成長41％，每股稅前淨利0.81元。 東陽表示，將持續整理整頓優化產線、提升品質，為下半年市場需求做準備。 《塑膠股》台塑H2有隱憂 外資降價至120元 《經濟》與病毒共存經濟 台企5000大去年獲利登高促轉型 #東陽 #每股稅前淨利 #合併稅前淨利 #較去年同期 #上半年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞果生醫15日申請登錄興櫃股票 12:092021/07/15 財經 華新15日股東會通過每股配發現金股利0.90元 11:092021/07/15 財經 每坪200萬以上豪宅 交易倍增 04:102021/07/15 財經要聞 《電纜股》華新通過配息0.9元 今年業績安啦 11:102021/07/15 財經 《國際產業》超預期 戴姆勒Q2獲利54.2億歐元 11:442021/07/15 財經 《生醫股》明基醫陳其宏：拓展醫療艦隊 強化防疫物資布局 11:442021/07/15 財經 裕隆股東會 嚴陳莉蓮：樂觀看待下半年車市 11:232021/07/15 財經 《塑膠股》南亞前景通「電」 外資喊上111元 09:452021/07/15 財經 《其他股》高球市場需求爆 復盛Q3勝Q2 12:522021/07/15 財經 《光電股》鼎元強勢填息 H2旺季業績續看強 12:352021/07/15 財經 《汽車股》東陽H1每股稅前盈餘0.81元 後市端看供料情況 10:362021/07/15 財經 財經熱門新聞 二期受試者打高端疫苗竟染疫？公司回應了 - 財經 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 受試編號01670染疫 高端：資料已送CDE與衛福部 - 財經 《類股》中鋼8月內銷盤穩定 率鋼鐵股反攻 - 財經 陽明詢圈現增 掀棄購潮？ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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