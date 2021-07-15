國內疫苗擴大開打，許多人擔憂其引發不良副作用。對此，台大家醫科醫師林俊嘉表示，打疫苗需注意自身身體狀況外，施打後續仍要注意疫苗產生的副作用，其中打莫德納的局部反應通常比AZ嚴重，他也提醒5類人要注意。

林俊嘉日前於個人臉書粉專《林俊嘉醫師》，整理出AZ及莫德納兩款疫苗接種相關資訊，包括哪些人不能打、常見的副作用，及施打後副作用處理方式等。

林俊嘉表示，有3種情況不適合施打AZ，第一是正在發燒者，建議退燒後請醫師重新評估身體狀況為佳；第二則是血栓或肝素引發的血小板低下者，這類的患者比較可能因為接種AZ後產生血栓；第三為對AZ疫苗過敏者，若已施打第一劑AZ疫苗，出現過敏性休克等過敏反應，或是已知其中的過敏成分者。

林俊嘉分享幾種情況不宜接種AZ。（圖／翻攝自林俊嘉臉書）

林俊嘉說，莫德納同樣不利於正在發燒者、對其成分過敏者施打，特別是對核磁共振（MRI）顯影劑過敏者；因此有長期使用含有PEG聚乙二醇的民眾，也不建議打莫德納，包括耐福力散、腸見淨、美血樂、倍血添、欣膝亞及染髮劑等。

這些情況最好不要施打莫德納。（圖／翻攝自林俊嘉臉書）

副作用方面，林俊嘉提醒，打AZ後4至28日，仍需持續注意身體可能產生引發血栓狀況，若持續性頭痛、腹瀉逾24小時、下肢腫脹疼痛，及嚴重胸痛或呼吸困難，出現任一症狀，建議立即就醫。

施打AZ後的4至28天都需注意身體狀況。（圖／翻攝自林俊嘉臉書）

AZ副作用處理方式。（圖／翻攝自林俊嘉臉書）

另外，莫德納最常見的為注射部位疼痛、疲倦、肌肉痛、頭痛及發燒，但發燒通常會於48小時內緩解，林俊嘉說，打莫德納的局部反應通常比AZ嚴重，會出現所謂的「新冠手臂」，且年輕人的副作用會比老年人更為嚴重，第二劑的反應也會比第一劑來得強。

林俊嘉整理莫德納副作用。（圖／翻攝自林俊嘉臉書）

莫德納副作用處理。（圖／翻攝自林俊嘉臉書）

林俊嘉提醒，可於注射部位適度冰敷，但千萬不能搓揉，若發燒及頭痛可於接種後6至8小時吃普拿疼，千萬不可於施打前吃普拿疼預防。

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