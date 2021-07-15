美國之音VOA報導，美國參議院於美東時間14日通過了禁止進口來自中國新疆的產品的《防止強迫維吾爾人勞動法》(The Uyghur Forced Labor Prevention Act)。這是華盛頓懲罰北京的最新措施。美國官員指責，中國政府針對新疆維吾爾人和其他穆斯林群體持續犯下反人類罪和種族滅絕罪。

這個法案將設立一個「可反駁的推定」（rebuttable presumption）制度，除非得到美國當局的無強迫勞動認證，否則會推定凡在新疆製造的產品均使用了強迫勞動，因此按照《1930年關稅法》(1930 Tariff Act)，禁止進口。

參議院兩黨議員無異議通過的這項法案，將把證明無強迫勞動的舉證負擔轉移給進口商。美國目前的規定是，如果有合理證據表明存在強迫勞動，將禁止進口該產品。

該法案還必須獲得國會眾議院通過，而且兩院版本必須協調一致，才能送交白宮，由總統拜登簽署成法。眾議院何時會通過這部法案，目前還不清楚。

與民主黨參議員傑夫·默克利(Jeff Merkley)聯袂推出這部法案的共和黨參議員馬可·魯比奧(Marco Rubio)呼籲眾議院迅速採取行動。

魯比奧在一項聲明中說：「我們不會對中共的持續反人類罪視而不見，我們不會允許公司獲得從這些可怕的虐待行為中牟取利潤的免費通行證。」

默克利在一項聲明中說：「任何美國公司都不應從這些虐待行為中牟取利潤。任何美國消費者都不應無意中購買出自奴工的產品。」

路透報導，民主黨和共和黨參議員的助理預計，這部法案將在眾議院得到大力支持，他們提到眾議院去年曾近乎一致地通過了類似的法案。

去年9月，上屆國會眾議院曾以406票比3票的壓倒多數通過了《防止強迫維吾爾人勞動法》，但直到國會屆滿，這部法案在當時的參議院並未取得進展。

眾議院外交委員會的兩黨成員今年4月無異議通過了《防止強迫維吾爾人勞動法》。這部議案的眾議院版本由民主黨眾議員吉姆·麥戈文(Jim McGovern)與共和黨眾議員克里斯·史密斯(Chris Smith)推出。

針對中國政府踐踏人權的指稱，華盛頓為確保美國供應鏈的安全已經採取了一些措施，包括對新疆的番茄、棉花和某些太陽能產品的現有禁令，但這部法案將超出已經採取的這些措施。

拜登行政當局已經加大了制裁，並在星期二發佈警示，告誡各公司當心，即使他們的業務與新疆監控網絡只有間接關聯，也有可能觸犯美國法律。

與此同時，中國政府否認在新疆踐踏人權和實行強迫勞動。