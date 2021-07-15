為衝刺國內疫苗接種覆蓋率，中央疫情指揮中心13日宣布改採「劑次人口比」，取代第一劑疫苗覆蓋率的統計方式，對於連疫苗覆蓋率也要校正回歸；這個決定遭人質疑根本就是在美化數字，立委陳以信也指出，如果用「劑次人口比」來看「疫苗覆蓋率」是總統蔡英文的意思，蔡英文的數學可能有問題。

陳以信今(15)日在臉書發文指出，國際間「劑次人口比」的定義是「每百人施打劑次」，由於新冠疫苗施打需要兩劑，因此這項數據用以比較各國政府施打效率，而這數據滿分目標是百分之兩百，目前許多國家數據都已超過百分之百。根據BBC資料到上週為止，阿聯酋的劑次人口比已達159%、以色列126%、英國119%。

陳以信表示，「疫苗覆蓋率」的定義則是「每百人有接種人數」，這數據用來計算各國與群體免疫的距離，滿分目標是百分之一百，根據外媒資料，目前最優國家都已達到60%以上；若蔡英文的目標達到群體免疫，那麼七月底達到「劑次人口比」的25%，標準實在太低。

陳以信指出，「劑次人口比」的25%只有達到滿分目標的八分之一，距離蔡總統所謂「有意義」免疫實在太遠，根本只是自欺欺人的數字遊戲而已。