瑞信證券台股策略分析師許忠維指出，網家（8044）得益於三大利多貢獻，市場將更加正面看待其B2C業務成長性，預料網家營運步入成長軌道，營業利益五年內可望翻三倍，初次納入研究範圍給予「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價200元，成功激勵網家15日攻上漲停。

瑞信歸納，網家三大利多包括：一、產能顯著擴張，有助支撐網家營收至2025年前維持15％年複合成長率；二、高毛利的非3C商品比重從28％，提升至40％；三、新的自動化配送中心2022年將帶來更佳營運效率。

過去10年以來，網家B2C電商營收已繳出年複合成長率15％的成績單，隨台灣電商的滲透率從2020年的12％拉升至20％，瑞信認為，已經建立足夠物流能力與倉儲空間的網家，有本事至2025年前都能維持與先前相似的成長動能。

更重要的是，網家新的自動化配送中心2022年第二季完成，屆時有效產能將會加倍，亦有助網家增加高毛利非3C商品的品項。

外資估算，網家2021年每股純益2.68元，2022年將年增42.3％、每股純益達3.82元，2023年再年增36％，每股純益5.2元。