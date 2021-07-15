裕隆(2201)今早舉行股東常會，董事長嚴陳莉蓮表示，裕隆汽車在務實轉型的大策略下，已從前年的虧損中走出來，109年營收282.72億元，稅後淨利27.39億元，每股稅後盈餘2.8元。今年第二季因疫情升高到三級警戒，購車人潮大幅縮減，但隨著疫苗擴大施打，各項管制逐步解封，對於下半年國內車市仍樂觀看待。

嚴陳莉蓮表示，汽車產業正面臨百年一見的巨大變革，朝向電動化、智慧化、聯網化、共享化發展，公司正努力結合外部合作資源，順應此一新趨勢進行資源配置及事業佈局，從務實轉型階段邁入轉型升級的新台階。

嚴陳莉蓮說，在公司治理方面，裕隆持續重視環境永續、社會責任與公司治理，已連續七年榮獲上市公司治理評鑑排名前百分之五的佳績，成果有目共睹。此外，明年底新店裕隆城即將開幕啟用，在裕隆城商場平台上，將進一步實現人、車、生活的理念，請大家拭目以待。最後，裕隆會在務實轉型的基礎上持續精進，努力邁入轉型升級的新階段。

裕隆歷經前年整頓財務後，去年成效顯現；去(109)年稅後淨利27.39億元、每股稅後盈餘2.8元。

今年及未來營運計劃方面，裕隆公司將持續優化汽車整合智造業務，創造智造價值。首要之務就是整合既有的新能源車研發及生產技術，深耕綠能事業及聚焦發展新能源車，同時提昇廠區再生能源使用比率，進一步達到碳中和的目標。

裕隆去(109)年底首批儲能產品已外銷到美國，預計在美國2.3兆美元的大基礎建設計劃下，綠能產業將大幅成長，也會帶動公司外銷美國的儲能產品逐年成長。在建置潔淨能源發電系統方面，目前三義廠區已累積建置5.2MW的太陽能發電量，未來五年達到20.2MW，目標最終用電量可以100%來自太陽光電。

至於新店裕隆城開發進度，已與誠品及威秀影城等合作夥伴簽署合約，預計明(111)年底開幕。