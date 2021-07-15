Fed出席鮑爾談話緩解通膨疑慮，美債殖利率下跌，美股四大指數漲跌互見，僅道瓊、S&P500指數收紅，亞股則是呈現日股跌、韓股漲，台股今開高33.03點、報在17878.78點，今盤面航運、電子勢均力敵，成交量比重均逾4成，電金傳同步勁揚下，指數開高走高，一度大漲逾百點、最高達17962點，今聚焦台積電法說會，之後還有多家股東會、法說會與財報季陸續登場，可望釋出正面訊息，目前台股多頭格局不變。

近期資金陸續重回電子，台積電(2330)ADR漲0.4%，今法說量縮股價持平，盤中於平盤附近震盪；鴻海(2317)電動車布局再傳新消息，將參與SES(Solid Energy Systems)鋰金屬高能量密度電池公司PIPE增資案，今開高走高、大漲3%，股價最高達120元，站穩所有均線；蘋果股價創新高，帶動大立光(3008)走高，盤中漲幅約1%；聯發科(2454)上漲1.6%，站回月線位置。

台積電法說今日上場，以及將陸續公布之美科技股財報均預期偏多，且台股技術面仍處多頭格局，預期短線整理後，仍將恢復盤堅走勢。

航海王今重回主流，資金比重回4成大關，貨櫃三雄長榮(2603)仍處限制交易階段，今衝高後陷入震盪，約10:00漲幅約3.7%，陽明(2609)啟動國內罕見大規模詢圈案、募資達291.2億元，因市價確定跌破現增價，市場傳出恐出現圈購人棄購潮，今股價終見回穩，盤中反彈逾4.5%，萬海(2615)亦震盪走高，盤中漲幅約5%。榮運(2607)攻上漲停，新興(2605)、裕民(2606)、台航(2617)、慧洋KY(2637)、四維航(5698)等漲幅也均在3%~4%，整體運輸類股指數漲幅一度達4.7%。

鋼鐵股今亦有多頭進駐，燁興(2007)、佳大(2033)大漲逾6%~7%，聚亨(2022)下開高震盪大漲逾7%，盤中漲幅收斂至4%上下，大成鋼(2027)本季業績可望攀上今年高峰，今走揚逾2%，收復5日線，類股漲幅達1.6%。

台股繼本周二創下18018歷史新高後壓回，周三雖一度衝高，但原主流航運、鋼鐵續弱，影響市場追價意願，指數震盪收平。美國6月通膨數據超出市場預期，FED 提前緊縮疑慮升高，美股亦高檔震盪，台股上檔仍受制於萬八關卡，預計短線將持續整理。

分析師表示，台股面對18000點的整數關卡需要有效換手，最有效的換手就是利空來上沖下洗測試市場信心，在震盪過程中，重點就是看支撐有無跌破，目前支撐就看月均線，只要沒跌破月均線，都無須提早看空台股，台積電今日下午法說，假設第3季展望不錯，將有機會帶動台股衝關。